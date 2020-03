Ab 19 Uhr im Livestream: Angela Merkel in Pressekonferenz zu Coronavirus

Anzeige

Berlin. Die Ministerpräsidenten der Länder sind am Donnerstag in Berlin zu Beratungen zusammengekommen. Schwerpunkt war die Coronavirus-Krise. "Die Lage in Deutschland ist sehr ernst. Wir tun alles, um unsere Bevölkerung zu schützen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Bayern hat derzeit den Konferenzvorsitz inne.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte vor Alleingängen von Ländern gewarnt. “Die Ausbreitung des Virus können wir nur durch gemeinsames, abgestimmtes Handeln im Länderkreis und kluges, konsequentes Vorgehen verlangsamen”, sagte Laschet der Nachrichtenagentur dpa. Die Länderchefs sind anschließend am Nachmittag im Kanzleramt mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Bundesministern zusammengekommen.

Verfolgen Sie die Ergebnisse der Konferenz ab ca. 19 Uhr im Livestream mit Bundeskanzlerin Angela Merkel:

RND/dpa

