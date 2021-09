Der Mann im zu großen Sakko hatte recht

Anzeige

Hannover. Es ist 2017 und am Sonntag wird in Deutschland gewählt. Große Teile der Nation grübeln. Hält sich Angela Merkel nach der Flüchtlingskrise im Amt? Wie wäre eine Regierung ohne Mutti? Welche Koalition sichert meine Rente am besten? Im Sommer fand kein großes Sportereignis statt, also war ohnehin viel Zeit, über Politik nachzudenken. Für mich fühlt es sich an wie jeder andere Tag, an dem mich mein Wecker um Viertel vor sieben aus dem Schlaf reißt. Durch einen kleinen Schlitz in der Jalousie blendet mich die Sonne, die mir geradewegs ins Gesicht scheint. In einer Dreiviertelstunde muss ich zur Schule.

Mein Name ist Nils, ich bin 21 Jahre alt und unter meinen Kollegen und Kolleginnen bin ich der Einzige, der noch nie seine Stimme bei einer Bundestagswahl abgeben durfte. Wie denn auch? Bei der Wahl vor vier Jahren war ich noch ein paar Monate davon entfernt, meine zwei Kreuze zu setzen und mich so am politischen Geschehen in Deutschland zu beteiligen. Während sich politische Lager stetig darüber streiten, die Altersgrenze für bundesweite Wahlen herabzusetzen, kann ich von mir ohne schlechtes Gewissen sagen: Es wäre definitiv zu früh gewesen.

Auf den Gängen, vor dem Lehrerzimmer, im Klassenraum – überall in der Schule wird über diesen einen Sonntag gesprochen, der über die nächsten vier Jahre in Deutschland entscheiden soll. Es geht um Themen wie die Flüchtlingskrise, Rente und Altersvorsorge und um die Frage: Wer schützt uns vor Verbrechen und Terror? Eine Pandemie hatte damals niemand auf dem Zettel.

Mein Lehrer betritt den Klassenraum mit einem fröhlichen, aber doch vergleichsweise lauten „Guten Morgen!“ – in der letzten Reihe heben sich langsam die Köpfe, die bis eben noch in den Armbeugen verkrochen versuchten, ein paar Sekunden Schlaf nachzuholen.

In meiner Schulzeit war ich immer engagiert. Ich konnte mich sehr gut für Themen begeistern, von denen ich vorher nie etwas gehört hatte. Die landwirtschaftliche Entwicklung im Amerika der 70er-Jahre, die Unterzeichnung des Versailler Vertrags im Jahr 1919 oder die Bestimmung der Nullstelle mit Hilfe der pq-Formel. Es gab jedoch eine Ausnahme. Von Politik hatte ich keinen blassen Schimmer. Stattdessen habe ich lieber bewusst die Mittagspause etwas in die Länge gezogen, in meine Hefte gemalt oder mich mit Sitznachbarn über Fußball unterhalten. Hätte ich mir ein Fach aussuchen dürfen, mit dem ich in meinem späteren Leben nie wieder in Berührung hätte kommen müssen, es wäre mit Sicherheit Politik/Wirtschaft gewesen. Ich wusste vor vier Jahren einfach nicht, wie spannend und polarisierend die Politik (vor allem die deutsche) doch sein kann.

Ich sträubte mich immer gegen das Schulfach Politik, denn für mich war es nie mehr als „Wer bekommt wie viele Sitze im Bundestag?“ verbunden mit unübersichtlichen Grafiken, die wir für die nächste Klassenarbeit auswendig lernen mussten. Die Debatte um die Herabsetzung der Altersgrenze für Wahlen in Deutschland wäre für mich also mit einer ganz klaren Antwort abzuwenden gewesen: „Von mir aus darf es sogar hochgestuft werden.“

Video „Ich finde es widerwärtig“: Erstwählende reagieren auf die Wahlwerbespots 13:58 min Die Wahlwerbespots der Parteien sollen für Aufmerksamkeit sorgen. Manchen gelingt das, manchen nicht. Wie reagieren Erstwählende auf die Spots? © RND

Bei der Gründung des Deutschen Reichs im Jahr 1871 lag die Altersgrenze für Wahlen noch bei 25 Jahren – hinzu kam, dass nur Männer wählen durften. Rein rechnerisch wäre ich damit erst bei der Bundestagswahl 2025 wahlberechtigt gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt hätte es mich vermutlich wenig gestört. Doch ist das der Sinn einer Demokratie? In Artikel 20 des Grundgesetzes heißt es: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ Im Jahr 1871 waren gerade einmal 20 Prozent der deutschen Bürger wahlberechtigt. Kann man so überhaupt als Volk in das politische Geschehen eingreifen?

„Wahlrechtsfragen sind immer auch Machtfragen.“ Der Satz meines Lehrers, der die Schulstunde und auch einen langen Tag beenden soll, wird von der Pausenklingel verschlungen. „Darum werden wir uns dann in der nächsten Woche kümmern.“ Richtig überzeugt bin ich nicht. Ich mache mich auf den Heimweg.

Wählen mit 16? SPD, Grüne und Linke würden profitieren

Bei meiner Recherche ist mir der schon fast untergegangene Satz aus dem Politikunterricht wieder begegnet. „Wahlrechtsfragen sind immer auch Machtfragen.“ SPD, Grüne, Linke – vor allem diese Parteien sind es, die immer wieder eine bundesweite Absenkung auf 16 Jahre fordern. Genau in diese Richtung wächst auch das Bewusstsein für Politik in der Jugend, was Beispiele wie Fridays for Future eindrucksvoll unter Beweis stellen. Es stimmt also: Wahlrechtsfragen sind Machtfragen.

Laut einer Studie des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung (ipb) gehen 49,3 Prozent – und damit knapp die Hälfte – der Menschen, die Woche für Woche für das Klima auf die Straße gehen, noch zur Schule. Wiederum 53,3 Prozent verorten sich laut der Umfrage politisch links. Eine Herabsetzung der Altersgrenze wäre also vor allem für die genannten Parteien von großem Interesse. Zumal FFF mittlerweile zu den einflussreichsten Bewegungen unserer Zeit zählt. 2021 orientierte sich die Bundesregierung bei der Änderung des Klimaschutzgesetzes elementar an den Forderungen der jungen Klimainitiative.

„Konservative Parteien sind generell etwas populärer in höheren Altersgruppen, die Grünen dagegen immer noch bei den Jüngeren. Martin Emmer Politologe

Auch Prof. Dr. Martin Emmer von der Freien Universität in Berlin erkennt diese Unterschiede in den Altersstrukturen. „Konservative Parteien sind generell etwas populärer in höheren Altersgruppen, die Grünen dagegen immer noch bei den Jüngeren.“ Demografisch gesehen, würden manche Parteien von einer Herabsetzung des Wahlalters stärker profitieren, so Emmer. Also doch. Und die Altersgruppe der 16- und 17-Jährigen ist nicht zu unterschätzen. Knapp 1,5 Millionen zusätzliche Stimmen würden bei der Bundestagswahl zugelassen, würde genau jetzt das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesetzt.

Fakt ist aber nun mal: 2021 dürfen nur deutsche Bürgerinnen und Bürger über 18 Jahren wählen. Punkt. Schwindet damit ein wichtiger Baustein für den Umweltschutz? Die Klimakrise sei laut Emmer ein „sehr starkes normatives Argument, jüngere Generationen stärker an politischen Entscheidungen teilhaben zu lassen“. Doch ist es denn wirklich so hilfreich, sich nur auf das Wählen zu fixieren? „Mit FFF haben wir gesehen, wie stark der Druck auf die Politik sein kann, der von außerparlamentarischem Aktivismus ausgeht.“

Außerdem gebe es bereits etliche Experimente, die junge Menschen stärker einbeziehen und somit die Politik dynamischer machen und politischen Entscheidungen mehr Legitimität verleihen. „Bürgerräte zum Beispiel.“ Solche Formate könnten gerade jüngere Menschen ansprechen, „die von der etablierten Parteipolitik – formale Wahlen eingeschlossen – nicht mehr erreicht werden“, erklärt Emmer.

Für mich steht die Entwicklung von Fridays for Future beispielhaft für den Einfluss des Einzelnen in einem freien demokratischen System. Angefangen mit dem Schulstreik einer 15-jährigen Schwedin, die sich mit einem selbst gebastelten Pappschild vor das Stockholmer Reichstagsgebäude setzte, bis hin zu einer globalen Klimabewegung, die bis heute auf der ganzen Welt Millionen Anhängerinnen und Anhänger hinter sich bringt. Politik ist überall. Sei es bei großen Fußballturnieren wie der Europameisterschaft im Pandemiejahr, bei der Spielstätten danach ausgesucht werden, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadien gelassen werden. Oder ein Youtuber mit blauen Haaren, der mit einem einzigen Video kurz vor der Europawahl dafür sorgt, dass die GroKo in Deutschland herbe Verluste in Umfragen hinnehmen muss, beinahe ihr Gesicht verliert und sich nahezu im freien Fall befindet.

Ein gewisses Kribbeln ist da vor dieser großen Bundestagswahl 2021. Wer am Ende die Nachfolge von Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel antritt, ob es wieder eine weibliche Regierungschefin gibt oder ob der Posten bei der CDU bleibt, entscheidet sich erst in der kommenden Woche. Für mich ist jedoch klar geworden: Politik ist mehr als nur die Sitzverteilung im Bundestag. Politik ist vielfältig, sie darf polarisieren und sie hat ihre Nase in so ziemlich allem, was Menschen auf der Welt bewegt. Könnte ich meinem 17-jährigen Ich eine Notiz mit auf den Weg geben, sie würde ein gut gemeinter Appell sein, dem Mann mit dem etwas zu großen Sakko an der Tafel zumindest ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Denn eines ist an diesem Wahlwochenende klar: Ich setze meine zwei Kreuze.

Dieser Text ist Teil von „Generation XX – zwei Kreuze für die Zukunft“, einem Projekt der Volontärinnen und Volontäre des RND zur Bundestagswahl. Bei Generation XX stehen die jungen Wählerinnen und Wähler im Fokus: Wen wollen sie wählen? Welche Themen sind ihnen wichtig? Was macht die Generation aus? Alle Ergebnisse, Analysen und Reportagen können Sie unter generationxx.rnd.de abrufen.