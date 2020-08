94 Jahre und besorgt wie nie: Die Warnungen der alten Mrs. Winsen

Anzeige

Hannover. Ein Journalist ruft an? Aus Deutschland? Einem Land, in dem sie nie war?

Lois Winsen, Jahrgang 1926, aus San Diego ganz im Süden Kaliforniens, mochte es im ersten Moment kaum glauben. Dann freut sie sich: “You made my day”, sagt sie fröhlich. Sie haben mir den Tag gerettet.

Die alte Dame lebt in einer ruhigen, wohlhabenden Gegend, Einfamilienhaus an Einfamilienhaus. In 20 Minuten ist man am Meer. Ein Paradies.

Und doch belastet sie etwas. Lois Winsen fürchtet, zum ersten Mal in ihrem langen Leben, um die Freiheit im eigenen Land, den USA. Die Bilder aus Portland haben in ihr furchtbare Ahnungen und Assoziationen ausgelöst. Dass ein US-Präsident bewusst eine fernsehwirksame Eskalation von Gewalt anschiebt, um davon bei Wahlen zu profitieren, sagt sie, lasse ihr keine Ruhe.

In einem Leserbrief an die “Los Angeles Times” erinnerte sie dieser Tage an Adolf Hitler. Auch der habe sich an der Macht halten wollen durch eine von ihm selbst in Gang gesetzte Welle von Chaos und Gewalt. “Ich bin alt genug, mich an das zu erinnern, was als Kristallnacht bekannt wurde.”

Eine vom Staatschef selbst in Gang gesetzte Welle von Chaos und Gewalt? US-Bundespolizisten im Tränengasnebel von Portland. © Quelle: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Hitler? Kristallnacht? Sind die Begriffe nicht eine Nummer zu groß für die Debatte um Portland? Nein, sagt Lois Winsen, sie bleibe dabei. Manches wäre deutlicher geworden, “wenn die ‚Los Angeles Times’ meinen Brief nicht so stark gekürzt hätte”.

Aber dann lacht sie und räumt ein: “Okay, man muss immer was kürzen, ich habe ja selber viel gekürzt in meinem Leben.”

Lois Winsen war Redakteurin in einem Buchverlag. Sie hat auch selbst einiges verfasst. In der Erzählung “Mein vietnamesischer Sohn” beschreibt sie die warme, kulturübergreifende Verbindung, die sich zwischen ihr, der jüdischen Großmutter, und einem Vietnamesen entwickelt hat, der als Flüchtling in die USA kam und ihr Nachbar wurde. Es ist eine wahre Geschichte. Bei der Lektüre, schrieb ein Rezensent, habe er gelacht und geweint.

Die wahre Geschichte einer jüdischen Großmutter: Lois Winsens Erzählung "My Vietnamese Son". © Quelle: Lois Winsen

Auf Trump blickte Mrs. Winsen von Anfang an mit Abscheu: “An dem ist nichts echt, der ist ein Scharlatan.” Sie hat ganz andere Präsidenten gesehen, John F. Kennedy und Harry S. Truman zum Beispiel, Leute von Format. Robert Kennedy hat sie sogar mal persönlich kennengelernt, damals arbeitete sie bei einer Werbeagentur in Kalifornien.

Dass sich in den USA die Dinge einmal so verfinstern würden wie jetzt unter Trump, dass sogar der Rechtsstaat bröseln würde in ihrem Land, hätte sie nie gedacht.

Was in Deutschland in den Dreißigern passierte, hat sie nicht selbst miterlebt. Aber ihre Eltern haben es ihr erzählt – “und das hat in meiner Jugend sehr, sehr großen Eindruck auf mich gemacht”.

Diese Warnungen gibt sie nun einfach weiter. Ihr Vater schaffte es damals aus der Ukraine in die USA, er wurde Arzt in Detroit. Viele Verwandte aber verschwanden in den Konzentrationslagern.