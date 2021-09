Muslime in den USA – plötzlich Feindbild Nummer eins

Anzeige

Dearborn. Die Mutter von Abdullah Hammoud holt ihren Jungen von der Schule ab. Der Elfjährige ist überrascht, sie tut das normalerweise nicht. Die Mutter geht zügig, bis ihnen plötzlich ein Auto den Weg versperrt. Ein Mann streckt seinen Mittelfinger durch das offene Fenster. „Geht zurück in euer Land!“, brüllt er. Es ist der Tag, an dem Islamisten zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers gesteuert haben.

„In der Schule durften wir nicht darüber sprechen“, erinnert sich Zainab Chami. Die damals 17-jährige Tochter libanesischer Einwanderer darf nicht zum Footballspiel mit ihren Freundinnen. Das haben die Eltern aus Angst verboten. Auf der Straße wird sie beschimpft. Am meisten verletzt die gläubige Muslima etwas anderes: „Die Religion, die mir immer Trost und Frieden gebracht hat, war plötzlich der Feind.“

Persönlich bedroht

Nicht nur die Religion. Osama Siblani, der den gleichen Vornamen wie Al-Kaida-Gründer bin Laden trägt, wird an jenem Tag persönlich bedroht. Mittags muss der Journalist nach zahllosen Hassanrufen seine völlig aufgelöste Sekretärin nach Hause schicken. Als der damals 46-Jährige später selbst hinausgeht, um vor dem Redaktionsgebäude eine Zigarette zu rauchen, nähern sich ihm mehrere Männer mit Messern. „Die wollten mir die Kehle durchschneiden“, sagt Siblani. Die Polizei ist rechtzeitig zur Stelle.

Drei Erinnerungen an den 11. September 2001. Drei Momentaufnahmen aus Dearborn im US-Bundesstaat Michigan. Die Attentate erschütterten das Selbstbewusstsein der Weltmacht USA bis ins Mark. Doch nachhaltig haben die Anschläge und der anschließende Krieg gegen den Terror auch das Leben der zwei Millionen arabischstämmigen Amerikaner geprägt. Kaum irgendwo lässt sich das so beobachten wie in Dearborn, dem „Klein-Beirut“ der Vereinigten Staaten.

Der unscheinbar wirkende Vorort von Detroit ist vor allem bekannt, weil hier das Stammwerk des Autokonzerns Ford und ein Museum stehen. Dearborn ist quasi das Wolfsburg der USA. Wer sich jedoch über die Michigan Avenue dem Ortskern nähert, dem fallen die vielen Praxisschilder von Ärzten und Rechtsanwälten mit nicht englischen Namen, die palästinensischen Restaurants, die Halal-Metzgereien und die jemenitischen Kaffeehäuser auf.

Die größte Moschee Amerikas

Rund 40 Prozent der 94.000 Einwohner haben arabische Wurzeln. Familien aus dem arabischen Raum sind seit 130 Jahren eingewandert, viele in den 1920er-Jahren, als die Autofabrik mit ihrem gewaltigen Arbeitskräftebedarf wie ein Magnet wirkte, noch viel mehr ab den 1970er-Jahren auf der Flucht vor Kriegen und Bürgerkriegen im Libanon, im Irak, in Syrien, im Jemen. Die größte Moschee Amerikas mit zwei stolzen Minaretten, das einzige arabisch-amerikanische Museum und die größte arabisch-amerikanische Zeitung des Landes zeugen von einem ungewöhnlichen ethnischen Mix.

Entsprechend groß waren die Schockwellen von 9/11. Viele arabischstämmige Einwohner hängten damals schnell amerikanische Flaggen heraus, um ihren Patriotismus zu bekunden. Das half nur bedingt gegen Misstrauen, Anfeindungen und die Überwachung durch das FBI. „Wir waren wie alle Amerikaner völlig überrascht und besorgt“, sagt Siblani. Für ihn kam der Angriff quasi von zwei Seiten. Plötzlich galten Muslime pauschal als verdächtig.

Will Bürgermeister von Dearborn werden: Abdullah Hammoud. © Quelle: Karl Doemens

„Wir spüren die Auswirkungen noch heute“

20 Jahre danach ist das Terrortrauma nicht verschwunden. Doch es hat die arabischstämmige und muslimische Minderheit in den USA keinesfalls so zurückgeworfen, wie man zunächst erwarten sollte. Ja, sagt Diana Abouali, die Direktorin des Arab American National Museum in Dearborn, der 11. September 2001 habe islamophobe und rassistische Klischees befeuert: „Wir spüren die Auswirkungen noch heute.“

Aber die kollektive Diffamierung durch die weiße Mehrheitsgesellschaft habe auch unerwartet positive Effekte der Selbstvergewisserung und Solidarisierung gehabt, glaubt die gebürtige Palästinenserin, die in Kuwait aufwuchs und an der Elite-Universität Harvard promovierte. Besonders für jüngere „Arab Americans“ sei der Tag rückblickend ein Wendepunkt gewesen: „Das sind stolze Bürger der USA, die sich zu ihrer Herkunft bekennen.“

Tatsächlich bewirbt sich Abdullah Hammoud mit 31 Jahren gerade für die Stelle des Bürgermeisters von Dear­born. Seit viereinhalb Jahren sitzt der studierte Epidemiologe für die Demokraten im Landesparlament von Michigan. Seine Chancen, im November der erste arabischstämmige Bürgermeister der Autostadt zu werden, stehen gut: Bei den Vorwahlen holte er doppelt so viele Stimmen wie sein Konkurrent.

Als Treffpunkt schlägt Hammoud das jemenitische Qahwah House an einer schicken Ecke der Michigan Avenue vor. Hammoud trägt einen Zehntagebart und ein buntes Einstecktuch im modischen Sakko. Während des Gesprächs brummt sein Handy unaufhörlich, der Wahlkampf. „Es läuft großartig“, berichtet er sehr amerikanisch. Tatsächlich stecken in vielen Vorgärten in Dearborn seine Werbeschilder. „Abdullah HAMMOUD for Mayor“ steht darauf fett. Sonst nichts. Statt durch einen Querstrich werden die beiden Säulen im „H“ seines Nachnamens durch die Stars and Stripes der US-Fahne verbunden.

Unterrichtet als Englischlehrerin: Zainab Chami. © Quelle: Karl Doemens

Aus dem Libanon geflohen

Hammouds Eltern sind vor mehr als vier Jahrzehnten aus dem Libanon geflohen. Doch Hammoud macht bewusst keinen Wahlkampf speziell für die arabischstämmige Gemeinschaft. In seiner Kampagne geht es um die Bekämpfung von Flutschäden, die Senkung der Grundstückssteuer, besseren Umweltschutz. „Meine Botschaft ist: Abdullah ist ein Amerikaner wie alle anderen“, sagt er.

Auf Fleiß und Leistung hat auch Zainab Chami gesetzt. Auch ihre Eltern stammen aus dem Libanon. Der Vater hat als Verkäufer gearbeitet, ihre Mutter ist Hausfrau. Zu Hause sprechen die beiden bis heute Arabisch miteinander und schauen libanesische Nachrichten. Dass die drei Kinder die Bildungschancen der neuen Heimat nutzen sollten, war klar. Also hat Chami studiert. Doch Tradition, Herkunft und Religion scheinen für sie wichtiger zu sein als für den weltgewandten Hammoud.

Zum Gespräch erscheint die 37-Jährige modebewusst in grüner Tunika über der Jeans. Ihre Haare stecken unter einem pastellfarben gemusterten Kopftuch. Seit 15 Jahren trägt sie den Hijab. „Das war keine politische, sondern eine persönliche Entscheidung“, betont Chami. Allerdings, so berichtet sie, hätten sie die Anfeindungen nach den Terrorattacken von 2001 enger mit ihren kulturellen Wurzeln verbunden: „Viele Menschen sind näher an ihren Glauben herangerückt, weil er angegriffen wurde.“

Einst Treffpunkt des rechtsextremen Ku-Klux-Klans

Diskriminierungen wegen ihres Hijabs habe sie selten erlebt, berichtet sie. Das liegt auch an ihrem eher engen Lebensradius. Im Ausland war Chami noch nie, und ein Leben im konservativen Süden der USA kann sie sich nicht vorstellen.

„Vielleicht bin ich auf Nummer sicher gegangen, als ich mich entschieden habe, in Dearborn zu bleiben“, räumt sie ein. Doch fühlt sie sich durch ihre Schwester bestätigt. Die ist wegen des Jobs ihres Mannes ins eine Stunde entfernte Howell gezogen. Der Ort hat keinen guten Ruf: Noch in den 80er- und 90er-Jahren trafen sich dort regelmäßig Anhänger des rechtsextremen Ku-Klux-Klans. Auf Anraten ihrer Schwester trägt Chami bei Besuchen stets einen Pullover mit Kapuze über dem Kopftuch.

Rassismus und Islamfeindlichkeit sind in der US-Gesellschaft auch heute noch verbreitet. Rund 60 Prozent der Muslime geben in Umfragen an, dass sie – etwa bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen, in Restaurants oder am Arbeitsplatz – diskriminiert worden seien. Eine nationale Reality-TV-Serie mit dem Namen „All-American Muslim“, die in Dearborn spielte, wurde 2011 nach der ersten Staffel aus dem Programm des Kabelsenders TLC genommen, weil wichtige Werbekunden auf Druck einer rechten Bürgerinitiative die TV-Spots gestrichen hatten.

Mit dem „Muslim Ban“, der Einreisesperre für Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Staaten, machte Donald Trump 2017 die Diskriminierung sogar zur Regierungspolitik. Trotzdem, glaubt Verleger Siblani, habe sich in den vergangenen Jahrzehnten das Verhältnis zwischen der muslimischen Minderheit und der amerikanischen Mehrheitsgesellschaft deutlich verbessert.

Die Bedeutung von 9/11 für die Muslime in den USA verblasst

Trumps Ausfälle hätten eine heftige gesellschaftliche Gegenbewegung ausgelöst und der zahlenmäßig eher kleinen arabischstämmigen Gemeinde zu neuen Bündnispartnern etwa bei der Black-Lives-Matter-Bewegung verholfen: „Die Trennlinie verläuft nicht mehr zwischen Muslimen und Nichtmuslimen, sondern zwischen weißen Rassisten und allen liberalen und progressiven Kräften, die eine offene Gesellschaft wollen.“

Zugleich verblasst die Bedeutung des 11. Septembers 2001 für die Muslime in den USA zunehmend. „Das war einer der tragischsten Tage in der amerikanischen Geschichte“, sagt Bürgermeisterkandidat Hammoud: „Aber ich werde mich nicht länger dafür entschuldigen, dass andere etwas gemacht haben.“ In der Schule von Lehrerin Chami wird es wohl eine Gedenkminute geben. Ausführlich besprechen will sie das Thema im Unterricht nicht: „Meine Schüler waren da noch nicht einmal auf der Welt. Das ist verdammt weit weg für sie.“

Verleger Siblani nennt das öffentliche Gedenken gar „reine Symbolpolitik“ und verweist auf ganz neue Terrorgefahren aus dem eigenen Land. Natürlich sei der Verlust von 3000 Menschenleben tragisch, formuliert er provokativ: „Aber ich finde viel beunruhigender, was am 6. Januar am Kapitol passiert ist. Da ist kein Wolkenkratzer zusammengebrochen, aber um ein Haar hätte es die amerikanische Demokratie in den Abgrund gerissen.“