Spektakel des Grauens: das 9/11-Museum

New York. Anthony Cipriano hatte damals eine Kneipe im East Village, eine schlichte Bar, in der sich die Leute aus der Nachbarschaft trafen, ihr Bier tranken und sich austauschten. Zu den Stammkunden gehörten auch die Feuerwehrleute der Ladder 11, einer Wache an der Second Street, die sich nach ihrer Schicht hier auf dem Nachhauseweg den Ruß aus der Kehle spülten.

Jetzt steht Cipriano an der Gedenkstätte für die Opfer des 11. September, jenen beeindruckenden Wasserfällen ins Nichts auf dem Grundriss der gefallenen Türme, und liest die eingravierten Namen der Feuerwehrleute von Ladder 11, die er gekannt hat. Michael Cammarata etwa, John Kelly oder Edward Day. „Wir haben noch wochenlang darauf gehofft, dass sie einfach wieder in den Schankraum kommen“, sagt er.

Das Andenken an die sieben Feuerwehrmänner, die an der Theke standen, fährt Cipriano tief in die Glieder, er muss mit den Tränen kämpfen. Deshalb kommt er auch nicht oft hierher. „Ich habe das einmal erlebt. Das reicht.“ Aus ebendiesem Grund hat Anthony bislang auch noch nie den Weg in das 9/11-Museum gefunden, dessen Eingang sich keine 100 Meter von dem Punkt, an dem er gerade steht, befindet. „Das Spektakel tue ich mir nicht an.“

Die Betonwanne am Fundament des ehemaligen World Trade Centers ist Teil des 9/11-Museums, das der Architekt Libeskind entworfen hat. © Quelle: Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Das Trauma jenes Tages kein zweites Mal durchleben

Man hört das oft von New Yorkerinnen und New Yorkern, insbesondere von jenen, die am 11. September 2001 in der Stadt waren. Sie wollen das Trauma jenes Tages kein zweites Mal durchleben. Und genau diesem Zweck hat sich das Museum verschrieben.

Schon der Eintritt in die Museumslobby ist bedrückend. Von dem sterilen Pavillon aus, der neben den Wasserfällen den Zutritt markiert, wird man per Rolltreppe sieben Stockwerke unter die Erde befördert. Der Abgang ist jener Rampe nachempfunden, die zehn Jahre lang für die Aufräumarbeiter und später dann die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter den Zugang zu dem Trümmergelände darstellte. Für den Museumsbesuch fühlt er sich jedoch wortwörtlich an wie eine Höllenfahrt, ein beklemmender Abstieg in einen finsteren Abgrund.

Verstärkt wird dieser Eindruck dadurch, dass man die letzte Etage bis zum tiefsten Untergeschoss der einstigen Türme neben einem original erhaltenen Treppenabgang bewältigt. Er wird „Survivor Stair­case“ genannt – die Treppe der Überlebenden. Man soll nachfühlen können, wie es war, nach dem Abstieg über 70 Stockwerke oder mehr durch ein enges, finsteres Treppenhaus, gerade noch einmal mit dem Leben davongekommen zu sein.

Unten angekommen wird man unter anderem vom letzten Stahlträger begrüßt, der noch lange Zeit einsam aus dem Massengrab ragte. Eine Ausstellung stellt die Ereignisse jenes Tages und der Tage und Wochen danach dar. Eine Galerie zeigt Porträts der knapp 3000 Opfer. An interaktiven Stationen kann man sich über ihre Geschichten, ihre Biografien und alles, was man über ihren Tod weiß, informieren.

Der South Memorial Pool auf dem Gelände des ehemaligen World Trade Centers. © Quelle: Timothy A. Clary / Pool/AFP POOL

Schlag in die Magengrube

Der Effekt, den der „New York Times“-Kritiker Holland Cotter einmal als Schlag in die Magengrube bezeichnete, wird noch dadurch verstärkt, dass unter der Galerie die unidentifizierten menschlichen Überreste aus dem Einsturz des World Trade Centers lagern. So ist das 9/11-Museum das vielleicht einzige Museum der Welt, das zugleich eine Grabstätte ist.

Im Mittelpunkt des Museums bleibt der Horror. Mithilfe von Fotos, Audioaufnahmen, Videos und Hunderten von Objekten wird man dazu gezwungen, das Grauen jenes Tages Minute für Minute noch einmal zu erleben. Immer wieder hört man Aufnahmen letzter Telefongespräche zwischen den Opfern im flammenden Inferno, die mit wachsender Verzweiflung ihren Angehörigen die Lage erklären.

Vier Stockwerke des einstigen World Trade Centers

Man sieht die vertraute Videoschleife, die zeigt, wie die Flugzeuge endlos und immer wieder in die Türme rasen und wie diese einstürzen. Man sieht Hunderte von persönlichen Gegenständen, die in den Trümmern gefunden wurden. Und man hört die Funkdurchsagen der Feuerwehrleute, die sich gegen den Strom der Fliehenden nach oben kämpfen, um Leben zu retten, nur um dabei das eigene zu verlieren. Am meisten fährt der Anblick eines Klumpens Metall in die Magengrube, der, komprimiert und verschmolzen, vier Stockwerke des einstigen World Trade Centers darstellt.

Bei jemandem, der jenen Tag nicht persönlich an dieser Stelle erlebt hat, bleibt nach dem Besuch Unverständnis. Das Museum ist eine Zeitreise, es versetzt einen zurück in den September 2001, als die Welt voller Entsetzen und Verwirrung war. Es war ein Zustand, der zu vielen unreflektierten Handlungen geführt hat. Man hätte sich von einem 9/11-Museum gewünscht, dass es auch darüber spricht. Doch stattdessen kommt es nicht über ein Spektakel des Grauens hinaus.