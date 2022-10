Länder wollen 49 Euro teures „Klimaticket Deutschland“

Nato-Generalsekretär Stoltenberg begrüßt deutsche Lieferung von Flugabwehrsystem

Deutschland hat das erste Flugabwehrsystem vom Typ Iris-T SLM an die Ukraine übergeben. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte die Unterstützung durch Deutschland. Der Ausbau der Luftverteidigung habe „oberste Priorität“, so Stoltenberg am Rande eines Treffens der Nato-Verteidigungsminister.