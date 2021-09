Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Diskrepanz zwischen der Höhe von Renten und Beamten­pensionen ist riesig: 82 Prozent der gesetzlichen Renten belaufen sich auf weniger als 1500 Euro. Dagegen liegen 95,1 Prozent der Pensionen von Bundes­beamten und -beamtinnen über 1500 Euro. Das geht aus einer Antwort des Bundes­arbeits­ministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor, die dem Redaktions­Netz­werk Deutschland (RND) vorliegt.

Rentenreform gefordert

„Wenn 82 Prozent aller Renten unter 1500 Euro liegen, dann gibt es ein gewaltiges Problem“, sagte der Fraktions­chef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, dem RND. Auf diese Weise schwinde das Vertrauen in die gesetzliche Rente. „Das Gefälle zu den Beamten­pensionen zeigt eine Zwei­klassen­gesell­schaft“, setzte er hinzu. „Die Linke tritt für eine große Renten­reform ein, die sich an Österreich orientiert“, sagte Bartsch. „Dort zahlen alle Bürger ein, auch Beamte, Selbst­ständige und Politiker.“ Die Renten dort seien im Durchschnitt 800 Euro höher als in Deutschland, so Bartsch.

Anzeige

Das Bundes­arbeits­ministerium weist in der Antwort auf die Anfrage der Linken darauf hin, dass in die Statistik unter anderem auch Renten eingehen, die etwa aufgrund von geringen Beschäftigungs­zeiten sehr niedrig ausfallen. „Zu den hergebrachten Grund­sätzen des Berufs­beamten­tums (Artikel 33 Absatz 5 GG) gehört demgegenüber das Lebens­zeit­prinzip (ununterbrochene Beschäftigungs­zeit)“, heißt es in dem Schreiben aus dem Ministerium.

Anzeige

Dort wird zudem auf die hohe Zahl von Beamten und Beamtinnen mit Hoch­schul­abschluss hingewiesen. Die Beamten­versorgung enthalte zudem die betriebliche Zusatz­sicherung als zweite Säule der Alters­sicherung.