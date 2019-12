5G-Ausbau: Maas für harte Linie gegen Huawei

News Bilder des Tages Berlin, Plenarsitzung im Bundestag Deutschland, Berlin - 27.11.2019: Im Bild ist Heiko Maas Bundesminister des Auswärtigen, SPD während der Sitzung des deutschen Bundestags zu sehen. Berlin Bundestag Berlin Deutschland *** Berlin, Plenary Session in the Bundestag Germany, Berlin 27 11 2019 The picture shows Heiko Maas Federal Minister of Foreign Affairs, SPD during the session of the German Bundestag Berlin Bundestag Berlin Germany. © Quelle: imago images/Christian Spicker