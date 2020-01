50 Soldaten: Pentagon korrigiert Verletztenzahl im Irak erneut nach oben

Anzeige

Anzeige

Washington. Das US-Verteidigungsministerium hat die Zahl der verletzten Soldaten nach dem iranischen Raketenangriff auf eine Militärbasis im Irak erneut nach oben korrigiert. 50 Angehörige des Militärs hätten ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstagabend mit. Es ist bereits das dritte Mal, dass die Zahl nach oben korrigiert wird.

Bei dem iranischen Angriff auf den US-Militärstützpunkt Ain al-Assad wurde niemand getötet. Er war eine Vergeltungsaktion für den US-Drohnenangriff, bei dem am 3. Januar auf dem Internationalen Flughafen von Bagdad der iranische Topgeneral Kassem Soleimani gezielt getötet worden war.

Trump sprach zunächst von keinen Verletzten

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Ursprünglich hatte Präsident Donald Trump gesagt, es seien keine Amerikaner verletzt worden. Später war von 11 und dann von 34 Verletzten die Rede. Pentagonsprecher Thomas Campbell sagte am Dienstag, 16 weitere Soldaten seien mit der traumatischen Gehirnverletzung diagnostiziert worden. Verletzte würden im Irak oder in anderen medizinischen Einrichtungen des US-Militärs wie dem Lazarett in Landstuhl (Rheinland-Pfalz) oder einer Einrichtung in Kuwait behandelt. 31 von ihnen seien zum Dienst zurückgekehrt.

Schädel-Hirn-Traumata sind in den vergangenen Jahren mit zunehmendem Wissen über die Hintergründe und Auswirkungen zu einer größeren Sorge des Militärs geworden. Sie können zu Beeinträchtigungen des Denkens, Gedächtnisses, Sehens, Hörens und anderer Funktionen führen. Die Ernsthaftigkeit und Dauer der Verletzung kann stark variieren.

RND/AP