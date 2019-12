40 Abgeordnete fordern Asylzentren an EU-Außengrenzen

Anzeige

Berlin. In einem Brief an die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen fordern 40 Abgeordnete aus den EU-Staaten, Asylzentren an den EU-Außengrenzen einzurichten. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf das Schreiben.

Die Parlamentarier fordern demnach von der Politikerin, für Asylverfahren am Ort der Einreise von Migranten zu sorgen. Abgelehnte Bewerber sollten direkt vor Ort zurückgeschickt werden. Damit die EU in der Migrationspolitik „handlungsfähiger“ werde, „appellieren wir an Sie und Ihre Unterstützung“, zitiert die Zeitung aus dem Brief.

Nach dem Bericht haben von deutscher Seite unter anderem die CDU-Abgeordneten Paul Ziemiak, Armin Schuster und Philipp Amthor den Brief unterzeichnet. Hinzu kämen Parlamentarier aus Italien, Griechenland, Zypern und Abgeordnete aus dem EU-Parlament.

Neu ist die Forderung nach Asylzentren nicht. So gab es zuletzt im Herbst 2018 die Überlegung, solche Zentren in Nordafrika einzurichten. Marokkos Außenminister hatte das entschieden abgelehnt.

RND/das