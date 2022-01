NRW: Beaufsichtige Selbsttests sollen künftig für 3G und 2G-plus ausreichen

Anzeige

Düsseldorf. Corona-Testnachweise werden in Nordrhein-Westfalen vereinfacht. Ab Donnerstag reichen vielerorts beaufsichtigte Selbsttests. Das sieht die am Dienstag in Düsseldorf veröffentlichte aktualisierte Corona-Schutzverordnung vor.

Dort, wo ein Test zu den Zutrittsvoraussetzungen zählt (3G oder 2G-plus), kann ein Selbsttest unter Aufsicht durchgeführt werden anstatt einen Testnachweis von offizieller Stelle vorzulegen. Das gelte etwa beim Betreten eines Fitnessstudios mit Test unter Aufsicht des Empfangspersonals oder beim Sport unter Aufsicht des Trainers, erläuterte das NRW-Gesundheitsministerium. Die Aufsichtspersonen könnten allerdings keine Testnachweise ausstellen, die auch andernorts zum Eintritt berechtigten.

„Das können weiterhin nur die offiziellen Teststellen“, stellte das Ministerium klar. Ob und in welcher Form Tests vor Ort angeboten würden, entscheide der jeweilige Betreiber.