25.000 Dollar - Erste US-Stadt zahlt schwarzen Einwohnern Wiedergutmachung

Anzeige

Anzeige

Evanston. Als erste Stadt in den USA zahlt Evanston schwarzen Einwohnern eine Entschädigung für Diskriminierung und Folgen der Sklaverei. Der Stadtrat der zur Metropolregion Chicago gehörenden Gemeinde beschloss am Montag, an in Frage kommende schwarze Haushalte insgesamt 400.000 Dollar (337.000 Euro) zu verteilen. Jeder berechtigte Haushalt solle 25.000 Dollar (21 000 Euro) für Hausreparaturen oder in bar erhalten.

Vorhaben gewinnen an Unterstützung

Berechtigt dafür ist, wer entweder selbst oder als Nachkomme einer schwarzen Person zwischen 1919 und 1969 in Evanston gewohnt und Diskriminierung seitens der Behörden im Wohnungswesen erlitten hat. In Evanston habe es eine gegen Schwarze gerichtete Wohnungspolitik gegeben, was nun repariert werden solle, hieß es.

Anzeige

Hunderte von Gemeinden und Organisationen in den USA planen ähnliche Reparationen an Schwarze. Die Bestrebungen dazu haben seit dem Tod George Floyds durch Polizeigewalt vor einem Jahr und dem danach erfolgten Erstarken der Black Lives Matter-Bewegung an Unterstützung gewonnen.