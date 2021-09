248 afghanische Ortskräfte in Deutschland angekommen

Anzeige

Berlin. Seit Beginn der Evakuierungsflüge aus Afghanistan sind insgesamt 248 ehemalige Ortskräfte in Deutschland angekommen. Wie das Bundesinnenministerium am Montag auf Nachfrage mitteilte, reisten sie in Begleitung von 916 Familienmitgliedern ein. Insgesamt kamen seit Mitte August 4921 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland: 4129 Afghanen, 469 Deutsche und 323 Bürger anderer Staaten (jeweils Stand Sonntag).

Mit der Luftbrücke im August waren nach Regierungsangaben 4587 Menschen nach Deutschland gekommen, davon 3849 Afghanen und 403 deutsche Staatsangehörige. Unter den Schutzbedürftigen waren auch Bürger zahlreicher anderer Staaten, wobei Deutsche wiederum auch vom Militär anderer Nationen ausgeflogen wurden. Die Menschen, die dann in den vergangenen Tagen - nach Ende der deutschen Evakuierungsflüge - aus Afghanistan nach Deutschland kamen, reisten auf unterschiedlichen Routen. Teilweise kamen sie den Angaben zufolge über das Emirat Katar.

Verbitterung bei den Zurückgebliebenen

Nach ersten Informationen der Bundesregierung hatte die Bundeswehr bei ihrer Evakuierungsmission lediglich 138 ehemalige Ortskräfte mit 496 Angehörigen ausgeflogen. Dies sorgte bei früheren lokalen Mitarbeitern deutscher Institutionen, die in Afghanistan zurückblieben, und bei einigen ihrer früheren deutschen Kollegen für Verbitterung.

Allerdings dürfte diese Zahl etwas höher gewesen sein. Bei einigen der in Deutschland angekommenen Afghanen habe sich nicht schon bei der Einreise, sondern erst später im Kontakt mit der Ausländerbehörde oder dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge herausgestellt, dass es sich um eine ehemalige Ortskraft handelt, erklärte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter.