1095 Euro im Jahr: Österreich führt Klimaticket für Bus und Bahn ein

Das dröhnende Schweigen der Kanzlerin

Stumm blickt Angela Merkel auf das Hauen und Stechen in ihrer CDU. Sie will damit nichts mehr zu tun haben, sondern nur noch ordentlich zu Ende regieren. Während die Kanzlerin sich erneut auf die Außenpolitik konzentriert, geht es immer mehr Akteuren in Berlin, auch bei Gelben und Grünen, um Selbstinszenierung.