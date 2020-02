Zwölfter Coronavirus-Fall in Bayern bestätigt

Anzeige

Das bayerische Gesundheitsministerium hat am Freitag in München mitgeteilt, dass nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ein weiterer Coronavirus-Fall in Bayern bestätigt wurde. Damit gibt es derzeit (Stand 18 Uhr) zwölf bestätigte Coronavirus-Fälle in Bayern und 14 bestätigte in ganz Deutschland.

Bei dem zwölften Fall handelt es sich um die Frau eines Mannes, dessen positiver Befund vergangene Woche bekannt geworden war und der derzeit in der München Klinik Schwabing behandelt wird. Der Mann ist Mitarbeiter der Firma Webasto aus dem Landkreis Starnberg, bei der auch die meisten bislang bekannten Fälle beschäftigt sind. Die Frau wird medizinisch überwacht und ist isoliert in der München Klinik Schwabing.

RND/hsc