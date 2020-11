Zwölfjähriger auf offener Straße erschossen: Seine Organe retten neun Kinderleben

Anzeige

Anzeige

Toronto. Sein Schicksal bewegt die Herzen der Menschen in der kanadischen Metropole Toronto: Ein zwölfjähriger Junge ist in der Millionenstadt auf offener Straße niedergeschossen worden und später gestorben. Dante Sebastian Andreatta war zufällig ins Kreuzfeuer einer Schießerei geraten, die Polizei vermutet, dass das Verbrechen in Zusammenhang mit Bandenkriminalität steht. Am Montag wurde bekannt, dass die Eltern des Jungen entschieden haben, seine Organe zu spenden – neun Leben konnten so gerettet werden.

Der Junge war am 7. November mit seiner Mutter zum Einkaufen im Bezirk North York unterwegs, als er von einer Kugel getroffen wurde, vier Tage später erlag Dante in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Zwei Männer wurden inzwischen im Zusammenhang mit dem Verbrechen verhaftet und wegen Mordes angeklagt, nach einem dritten Verdächtigen sucht die Polizei noch.

„Dieser junge Mensch und seine Familie haben ein Vermächtnis geschaffen“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Genau wie der Tod des Jungen bewegt die Menschen in Toronto jetzt die Nachricht, dass seine Organe neun andere Kinderleben retten: „Mit schwerem Herzen trauern wir um ein Leben, das zu früh genommen wurde, aber nicht umsonst gegangen ist“, heißt es in einem Spendenaufruf für die Familie. „Dantes Freundlichkeit und Großzügigkeit werden durch neun Menschen weiterleben, die durch seine Organspende gerettet wurden.“

Anzeige

Der Präsident der gemeinnützigen Organspendeorganisation Trillium Gift of Life Network, Ronnie Gavsie, sagte dem Sender CTV News Toronto, dass Dantes Tod herzzerreißend, aber nicht umsonst gewesen sei. „Dieser junge Mensch und seine Familie haben ein Vermächtnis geschaffen. Sie haben das Leben anderer gerettet, ihnen eine zweite Chance im Leben gegeben, ihren Familien eine zweite Chance im Leben gegeben.“