Zwölfjähriger an Grundschule missbraucht - Festnahme

Wilster. Polizisten haben in Wilster (Kreis Steinburg) in Schleswig-Holstein einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Zeugen hatten am Dienstag gegen 17.09 Uhr im Bereich der dortigen Grundschule ein Sexualdelikt beobachtet und die Polizei eingeschaltet, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Die Tat soll in einem Keller des Gebäudes stattgefunden haben.

Verdächtiger und Opfer kannten sich

Bei dem Opfer soll es sich um einen Zwölfjährigen handeln. Der Tatverdächtige und das Opfer seien sich laut Polizei persönlich bekannt gewesen. Die Ermittlungen gegen den 24 Jahre alten Tatverdächtigen aus dem Kreis Steinburg sollten am Mittwoch fortgesetzt werden.