Zwölf Jahre alter Junge bringt weggelaufenes Kind zur Oma

Darmstadt. Ein zwölf Jahre alter Junge hat in Südhessen ein ausgebüxtes kleines Kind sicher zu seiner Oma zurückgebracht. Am Dienstag sei der vier Jahre alte Junge in Viernheim bei Mannheim in einem kurzen, unbeobachteten Moment weggelaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Seine Mutter alarmierte daraufhin die Polizei.

„Überragendes Verhalten“

Nach ungefähr zwanzig Minuten konnte eine Entwarnung gegeben werden. Der Zwölfjährige habe das Kind weinend hinter dem Viernheimer Rathaus gefunden. Nachdem das Kind dem Jungen die Anschrift seiner Großmutter nannte, habe er den Vierjährigen dort sicher abgeliefert. Die Polizei bezeichnete das Verhalten des Zwölfjährigen als „überragend“. Für ihn werde man sich eine kleine Überraschung als Dankeschön ausdenken.