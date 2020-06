Zwölf Infizierte: Corona-Ausbruch in Dortmunder Klinikum

Corona-Krise: Dortmunder SPD macht Parteitag im Autokino

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Auch die Parteien sind angesichts der Corona-Beschränkungen bei ihren Veranstaltungen stark eingeschränkt. Die SPD in Dortmund hat ihren Parteitag nun trotzdem abgehalten - in einem Autokino. Beifall gab es per Lichthupe.