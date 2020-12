Zwölf Glockenschläge: Gedenken an Terroranschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin am 13. Dezember 2020. Viele Menschen waren heute unterwegs. Am Mittwoch wird Deutschlandweit einen harten Lockdown eingefuehrt. Letztes Weihnachtswochenede vor dem harten Lockdown in Berlin *** Christmas market at Breitscheidplatz in Berlin on 13 December 2020 Many people were on the road today On Wednesday a hard lockdown will be introduced throughout Germany Last Christmas weekend before the hard lockdown in Berlin. © Quelle: imago images/Emmanuele Contini