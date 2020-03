Zwischenhoch sorgt am Wochenende für Regenpause

Anzeige

Anzeige

Ein Zwischenhoch sorgt am Wochenende zumindest für kurze regenfreie Phasen in Deutschland. Insgesamt wird das Wochenende aber durchwachsen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag vorhersagte.

Zunächst kann am Samstag im Bergland noch Schnee fallen, ab Nachmittag nur noch in Alpennähe. Es bleibt dem DWD zufolge tagsüber meist wechselnd bewölkt. Die Höchstwerte steigen am Samstag auf 4 bis 10 Grad.

Am Sonntag gibt es 8 bis 13 Grad bei wechselnder Bewölkung, im Osten und Süden gibt es auch längere sonnige Abschnitte. Im Westen auch dichtere Wolken, ab dem Mittag kommt Regen auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Am Montag im Westen und Nordwesten sowie an den Alpen häufig schauerartiger Regen, im Osten einzelne Schauer. Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 bis 12 Grad, dazu gibt es mäßigen und zeitweise stark böigen Südwestwind.

Anzeige

RND/dpa