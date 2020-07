Zweijährige verletzt sich bei Unfall in Ikea schwer

Ikea setzt Zeichen gegen Homophobie – mit Regenbogentasche

Die blauen Einkaufstaschen von Ikea sind längst Kult: In Schweden werden sie nun dauerhaft durch eine Tasche mit Regenbogenmotiv ergänzt. Damit will das Möbelhaus gegen Homophobie vorgehen. In Deutschland müssen sich die Kunden noch etwas gedulden.