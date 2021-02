Zweijährige stirbt in Rostocker Kita: Am Mittagessen erstickt?

Anzeige

Anzeige

Rostock. Tragisches Unglück in Rostock: In einer Kindertagesstätte ist ein zweijähriges Mädchen ums Leben gekommen. Wie die „Ostsee-Zeitung“ (OZ) am Montag berichtet, hatte sich der Vorfall am vergangenen Freitag zugetragen. Offenbar erstickte das Mädchen an seinem Mittagessen, die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen hat die Rostocker Staatsanwaltschaft übernommen.

Harald Nowack, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, bestätigte auf Nachfrage der Zeitung: „Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, derzeit gibt es keine Anzeichen, die auf ein Fremdverschulden hindeuten.“ Im Rahmen des Verfahrens soll auch geprüft werden, ob das Kind durch Ersticken zu Tode gekommen ist.

Mitarbeiter versuchten, das Mädchen zu reanimieren

Wie die OZ weiter berichtet, hätten mehrere Kita-Mitarbeiter zunächst selbstständig versucht, das zwei Jahre und vier Monate alte Kind zu reanimieren. Zeitgleich verständigte Rettungskräfte trafen wenig später ein und setzten die Wiederbelebungsmaßnahmen fort. Das Mädchen kam in die Rostocker Kinderklinik, wo es kurz darauf verstarb. Mitte dieser Woche soll laut OZ das Obduktionsergebnis vorliegen.