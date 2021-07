Zweijähriges Mädchen von Auto angefahren und mitgeschleift

Anzeige

Bad Schwartau. Eine Zweijährige ist in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte eine 33-jährige mit ihrem Auto auf ein Grundstück abbiegen. Dabei stieß der Wagen am Donnerstag mit dem Kind zusammen, das sich laut Polizei auf dem Gehweg befand. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.