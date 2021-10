Zwei Züge stoßen in England zusammen - mehrere Menschen verletzt

Anzeige

Salisbury. Im Süden Englands sind zwei Züge zusammengestoßen. Es gebe Berichte über Verletzte, sagte ein Sprecher des Schienennetzwerkbetreibers Network Rail am Sonntagabend. Nach Informationen der Nachrichtenagentur PA wurden bis zu zwölf Menschen leicht verletzt. Die Zeitung „The Sun“ berichtete unter Berufung auf einen Sprecher der Transportpolizei, einer der Züge sei entgleist. Dutzende Rettungskräfte waren am Unfallort in der Stadt Salisbury im Einsatz.

Zu dem Unglück sei es zwischen den Städten Salisbury und Andover gekommen, teilte die Polizei in der Grafschaft Wiltshire mit. Der Zugbetreiber South Western Railways twitterte, es komme zu Verzögerungen in der Region.