Zwei zehnjährige Mädchen in Sibirien getötet - verurteilter Sexualstraftäter festgenommen

Kisseljowsk. Ein verurteilter Sexualstraftäter soll im Süden Sibiriens zwei zehn Jahre alte Schülerinnen getötet haben. Die Leichen der Mädchen seien am Tag nach ihrem Verschwinden in einem verlassenen Haus in der Stadt Kisseljowsk gefunden worden, teilten die russischen Ermittler am Dienstag mit. Der Staatsagentur Tass zufolge soll der 41-Jährige die Tat gestanden haben. Er wurde festgenommen.

Die Mädchen waren am Montag nach der Schule nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Medien zufolge wurden sie zuletzt in Begleitung eines Mannes gesehen, der ihnen Süßigkeiten gekauft haben soll. Kisseljowsk liegt unweit der sibirischen Großstadt Nowosibirsk.