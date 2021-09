Zwei weitere Verdächtige im Mordfall Lyra McKee in Nordirland festgenommen

Anzeige

Anzeige

London. Die Polizei in Nordirland hat am Mittwoch zwei weitere Männer im Mordfall Lyra McKee festgenommen. Die Journalistin war 2019 erschossen worden, als sie über Krawalle in der nordirischen Stadt Londonderry berichtete. Nach Polizeiangaben sind die Männer 24 und 29 Jahre alt und wurden im Rahmen der Terrorismusbekämpfung inhaftiert.

Zuvor waren bereits drei Männer des Mordes an Lyra McKee beschuldigt worden, zwei von ihnen erst vergangenen Freitag. Sie kamen auf Kaution frei und erhielten eine Gerichtsvorladung für den 7. Oktober.

Paramilitärische Gruppe bekennt sich

Anzeige

Die 29-jährige McKee hatte die gewaltsamen Ausschreitungen gegen die Polizei im April 2019 beobachtet. Dabei wurde sie von einer Kugel getroffen. Die Neue IRA, eine kleine paramilitärische Gruppe, die gegen den nordirischen Friedensprozess ist, bekannte sich zu dem Schuss. Mitglieder der Gruppe hätten ihn versehentlich abgegeben, als sie auf Polizisten schossen, erklärte sie.

Anzeige

Den am Freitag festgenommenen Tatverdächtigen wurde außerdem der Besitz von Waffen, Munition und Molotowcocktails vorgeworfen sowie das Werfen derselben, Brandstiftung und Randale. Die Staatsanwaltschaft hatte erklärt, den Angeklagten werde weiterhin vorgeworfen, bei der Abgabe des tödlichen Schusses durch einen Dritten anwesend gewesen zu sein.

Den am Mittwoch verhafteten Männern wird ebenfalls der Besitz von Waffen und Munition vorgeworfen sowie die Absicht, Leben zu gefährden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die Männer anwesend gewesen sein, als der Schütze die tödliche Kugel auf Lyra McKee abgab.