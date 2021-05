Zwei Tote und 150 Verletzte beim Einsturz einer Tribüne in israelischer Synagoge

Anzeige

Anzeige

Tel Aviv. Beim Einsturz einer Tribüne in einer Synagoge imWestjordanland sind zwei Menschen ums Leben gekomen und mehr als 150 verletzt worden. Das teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom am Sonntagabend mit. Der Einsturz ereignete sich zu Beginn der Gebete zum Schawuot, dem jüdischen Erntedankfest, in der Siedlung Givat Sejev bei Jerusalem.

Die Synagoge war mit Hunderten Gläubigen voll besetzt, wie Amateurvideoaufnahmen zeigten, auf denen der Einsturz zu sehen war. Der Bürgermeister der Siedlung sagte, die Synagoge sei noch nicht fertig gebaut und deshalb gefährlich gewesen. Der Jerusalemer Polizeichef Doron Turgeman sagte, der Einsturz sei auf Fahrlässigkeit zurückzuführen und es werde vermutlich Festnahmen geben. Feuerwehrchef Deddi Simhi sagte ebenfalls, dass die Synagoge noch nicht fertig gebaut sei. Es gebe noch nicht einmal eine Nutzungsgenehmigung, weshalb keine Veranstaltung darin hätte stattfinden dürfen.

Vor wenigen Wochen waren bei einer Massenpanik bei einem religiösen Fest in Nordisrael 45 ultraorthodoxe Juden ums Leben gekommen.