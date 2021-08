Zwei Tote bei Waldbränden in Italien

Anzeige

Rom. Zwei Menschen sind bei den Waldbränden in Süditalien ums Leben gekommen. Die Leiche eines Mannes und einer Frau seien bei einem Bauernhof in San Lorenzo in der kalabrischen Provinz Reggio Calabria entdeckt worden, teilte die Feuerwehr am Freitag auf Twitter mit. Löschflugzeuge seien in der Gegend unterwegs. Das Feuer habe einen Stall und ein weiteres Gebäude erfasst. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, die beiden hätten einen Olivenhain vor den Flammen bewahren wollen.

Der Bürgermeister von Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, sagte, dass unzählige Hektar Grün in Flammen aufgegangen seien. Einige Häuser seien evakuiert worden. „Berge und Hügel brennen weiter.“ Seit Tagen kämpft Süditalien gegen Waldbrände. Unter anderen Kalabrien, Sizilien und Apulien sind betroffen.