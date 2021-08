Zwei Tote bei Waldbränden in Albanien und im Kosovo

Anzeige

Asim Zeneli/Malisheva. Bei Waldbränden in Albanien und im Kosovo sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Im südalbanischen Dorf Asim Zeneli starb ein 64-jähriger Mann an Verbrennungen, nachdem er sich trotz behördlicher Anordnung geweigert hatte, sein brennendes Haus zu verlassen, wie das albanische Portal „Gazetaexpress.com“ berichtete. Im zentralkosovarischen Malisheva starb nach Polizeiangaben vom Mittwoch ein Mann an Atemnot, als er versuchte, seine brennende Scheune zu retten.

Während im Süden Albaniens die Waldbrände bis Mittwoch gelöscht wurden, brachen auf der im Norden gelegenen Adria-Halbinsel Karaburun neue Feuer aus. Albaniens Verteidigungsminister Niko Peleshi erklärte, man habe im Ausland um Hilfe bei den Löscharbeiten gebeten. Die Niederlande hätten versprochen, spezielle Lösch-Helikopter zu schicken.

Auch in der kroatischen Adria-Region um Labisnica bei Split brannten bis Mittwochmorgen etwa 1600 Hektar Büsche, Pinien und Olivenhaine. Als Brandursache nannte die Polizei einen Kurzschluss an einer Übertragungsleitung nach Bauarbeiten.

Seit Tagen flammen in der Region aufgrund der Trockenheit und starker Winde immer wieder Wald- und Buschbrände auf. Im Kosovo wird Brandstiftung vermutet, weil Bauern nach der Ernte traditionell die Felder durch Anzünden „reinigen“, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort. Wegen eines solchen Verdachts sei es im Kosovo bereits zu einer Festnahme gekommen.