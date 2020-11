Zwei Tote bei Messerangriff in kalifornischer Kirche - Festnahme

Anzeige

San Jose. Nach einem tödlichen Messerangriff in einer Kirche in Kalifornien ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Bürgermeister von San Jose, Sam Liccardo, gab die Festnahme einer Person am Montag via Twitter bekannt.

Am Sonntagabend waren zwei Menschen in der Grace Baptist Church erstochen und mehrere weitere verletzt worden. Die Kirche wurde als Unterkunft für Obdachlose genutzt.

Wie viele Menschen verletzt wurden, teilten die Behörden nicht mit. In einem anderen Tweet sagte Liccardo aber, es gebe Schwerverletzte.