Zwei Tote bei Lawinenabgang in französischen Alpen

Saint-Colomban-des-Villards . Ein Lawinenabgang in den französischen Nordalpen hat am Montag zwei Todesopfer gefordert. Bei den Opfern soll es sich um Niederländer im Alter von 20 und 21 Jahren handeln, wie der Radiosender France Bleu berichtete. Das Unglück ereignete sich in Saint-Colomban-des-Villards rund 38 Kilometer südöstlich von Chambéry.

Die Lawinengefahr galt für den Montag in dem Skigebiet wie in den anderen Massiven der Nordalpen als hoch.