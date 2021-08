Zwei Todesfälle in Dresdner Gefängnis: Staatsanwaltschaft ermittelt

Anzeige

Dresden. Nachdem zwei Haftinsassen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Dresden ums Leben gekommen sind, soll nun die Staatsanwaltschaft ermitteln. Die 48 und 51 Jahre alten Männer seien laut der “Dresdner Neueste Nachrichten” (DNN) wegen Kindesmissbrauchs angeklagt gewesen. Ersten Angaben zufolge sollen beide Häftlinge Suizid begangen haben.

Zwei Angeklagte tot in Zelle gefunden

Der 48-jährige Angeklagte war am Montag tot in seiner Zelle gefunden worden, so die “DNN”. Gegen den Mann sollte zwei Tage später ein Prozess wegen des mehrfachen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen starten.

Wenige Tage zuvor war auch der 51 Jahre alte Angeklagte vermutlich durch Suizid ums Leben gekommen. Gegen ihn lief ebenfalls ein Prozess wegen sexuellen Missbrauchs.

Die Staatsanwaltschaft werde nun die genauen Todesursachen untersuchen. Dafür sei in beiden Fällen eine Obduktion beantragt worden, sagte Oberstaatsanwalt Lorenz Haase der “DNN”.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de