Zwei Stuten in Reithalle sexuell misshandelt

Anzeige

Anzeige

Hamm. Nach der Misshandlung von zwei Stuten in der Reithalle des Märkischen Reitvereins Hamm (Nordrhein-Westfalen) sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht auf Dienstag betraten Unbekannte unbefugt das Gelände des Reitvereins und verschafften sich Zutritt in die Reithalle, wie die Polizei Hamm mitteilte.

Ein Veterinärmediziner stellte später fest, dass die Täter an zwei Stuten sexuelle Handlungen vorgenommen hatten. Eines der Pferde wurde durch die Misshandlungen im Genitalbereich verletzt. Die Polizei in Hamm ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Hausfriedensbruch.

RND/am