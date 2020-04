Zwei Segler tot in der Ostsee entdeckt

Anzeige

Zwei Segler sind in Dänemark unweit der deutschen Grenze tot in der Ostsee entdeckt worden. Die beiden Personen wurden am Donnerstag mitsamt einer weißen Jolle in der Nähe eines Strandes bei Nysted gefunden, wie die zuständige dänische Polizei auf Twitter mitteilte. Alles deute darauf hin, dass sie beim Segeln verunglückt seien.

Opfer noch nicht identifiziert

Seit Mittwoch galten zwei aus der Region stammende Segler im Alter zwischen 40 und 60 Jahren als vermisst - dass es sich um diese beiden handelte, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Der Holten Strand liegt im Südosten der dänischen Ostseeinsel Lolland und rund 40 Kilometer nordöstlich von Fehmarn.

RND/dpa