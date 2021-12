Weihnachtsbäume rein, Lebkuchen raus: 2 Millionen dänische Tannen fürs deutsche Weihnachtsfest

Anzeige

Anzeige

Wiesbaden. Viele Weihnachtsbäume kommen aus Dänemark, Lebkuchen bleibt nachgefragt und der Festtags-Karpfen stammt meist aus Bayern und Sachsen: Das sind nur einige Erkenntnisse, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mit Blick auf die Feiertage veröffentlicht hat. Demnach wurden im Jahr 2020 rund zwei Millionen Weihnachtsbäume aus Dänemark nach Deutschland eingeführt. „Das nördliche Nachbarland lieferte damit knapp 91 Prozent der insgesamt rund 2,1 Millionen importierten frischen Weihnachtsbäume“, berichteten die Statistiker. 2019 habe der Anteil noch bei 88 Prozent gelegen.

Wer auf hiesiges Tannengrün setzt, hat es vielfach mit nordrhein-westfälischen Gewächsen zu tun. Die Gesamtfläche, auf der heimische Weihnachtsbäume angepflanzt werden, umfasste im vergangenen Jahr 15.900 Hektar. Davon lagen allein 29 Prozent oder 4600 Hektar in Nordrhein-Westfalen. Deutschlandweit bauten rund 3300 landwirtschaftliche Betriebe Weihnachtsbaumkulturen an.

Deutsche Lebkuchen in ganz Europa

Weiter zum Essen: Die abgesagten Weihnachtsmärkte 2020 wirkten sich nach Einschätzung der Statistiker – aufs Jahr betrachtet – nicht negativ auf die Produktion der deutschen Lebkuchenhersteller aus. Die Gesamtproduktion habe mit gut 86.500 Tonnen sogar leicht über dem Niveau von 2019 gelegen. Allerdings habe es Verschiebungen innerhalb der Quartale gegeben, was mit den Lockdown-Maßnahmen zu tun haben könnte. Das beliebte Weihnachtsgebäck wurde auch exportiert: Rund 20 000 Tonnen Lebkuchen gingen ins Ausland, überwiegend nach Europa und da insbesondere nach Österreich, Polen, Frankreich und Großbritannien. Bei der Ausfuhr der Backware habe es im Vorjahresvergleich ein Plus von drei Prozent gegeben.

Anzeige

Für viele gehört er an Weihnachten auf den Tisch: der Karpfen. „In Deutschland wird der Fisch dafür vor allem in Zuchtbetrieben in Bayern und Sachsen produziert“, wissen die Wiesbadener Statistiker. „Fast drei Viertel der 2020 erzeugten Menge von 4800 Tonnen kamen aus diesen beiden Bundesländern.“ Wobei Bayern mit einem Anteil von 37 Prozent leicht die Nase vorn hatte. Sachsen kam auf 35 Prozent, Brandenburg folgte mit 14 Prozent.

Spendenbereitschaft sinkt leicht im Vergleich zum Vorjahr

Anzeige

Zu Weihnachten gehört auch das Spenden für den guten Zweck – und da griffen die Deutschen laut Statistik auch 2020 in die Taschen: Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit meldeten demnach Nichtregierungsorganisationen aus Deutschland 1,33 Milliarden Euro, etwas weniger als im Jahr zuvor mit 1,36 Milliarden. Der größte Teil – 529 Millionen Euro – sei an Hilfsprojekte in Afrika gegangen.