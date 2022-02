Zwei Tote nach Schüssen an Supermarkt in Baden-Württemberg

Anzeige

Kirchheim unter Teck. An einem Supermarkt in Kirchheim unter Teck sind zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Es handle sich um einen Mann und eine Frau, der Mann sei möglicherweise der Täter gewesen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Weitere Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Zu dem Vorfall kam es am Mittwoch gegen 19.30 Uhr.

Weitere Informationen wollte die Polizei im Verlauf des Abends veröffentlichen.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de