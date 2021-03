Zwei Menschen nach Explosion eines Wohnhauses in Horst vermisst

Anzeige

Horst. Nach einer Explosion von einem Einfamilienhaus in Horst im Kreis Steinburg werden zwei Bewohner am Donnerstagmorgen vermisst. Das Haus explodierte am Mittwochabend aus ungeklärter Ursache, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude ging dabei in Flammen auf und wurde vollständig zerstört, berichten die „Lübecker Nachrichten“.

Die Polizei vermutet, dass ein 57 Jahre alter Mann und seine 56 Jahre alte Ehefrau zum Zeitpunkt der Explosion in dem Haus waren. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren am Donnerstagmorgen weiterhin vor Ort, um in den Trümmern nach ihnen zu suchen. Der 20-jährige Sohn soll sich bei dem Vorfall nicht im Haus befunden haben. Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Bereich geschätzt.