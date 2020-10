Zwei Männer in Bayern von Güterzug erfasst – tot

Anzeige

Kronach. Zwei Männer sind in Bayern von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Ein 73-Jähriger war aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Rollator im Bahnhof Kronach im Gleisbett, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen eilte ihm ein 50-Jähriger zur Hilfe und stieg auf die Schienen.

Schwere Verletzungen

Dann wurden beide Männer von einem Güterzug erfasst. Der 73-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Retter brachten den 50-Jährigen in eine Klinik, in der dieser wenige Stunden später an seinen schweren Verletzungen starb. Seelsorger kümmerten sich um Fahrgäste, die das Unglück am Samstagabend beobachtet hatten.