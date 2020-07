Zwei Männer auf Parkplätzen in Dänemark getötet - weitere Personen verletzt

Anzeige

Aarhus. Im dänischen Aarhus sind innerhalb weniger Stunden zwei Männer auf Parkplätzen getötet worden. Wie Ermittler Michael Kjeldgaard von der Polizei Ostjütland am Donnerstag auf einer Pressekonferenz sagte, wurde zunächst ein 25 Jahre alter Mann am Mittwochabend erschossen. Am frühen Donnerstagmorgen sei dann ein 42-Jähriger erstochen worden, während zwei weitere Menschen Stichverletzungen erlitten hätten.

Einer der beiden Verletzten befinde sich in einem kritischen Zustand. Man gehe davon aus, dass die Hintergründe der Taten im kriminellen Milieu lägen - beide Getöteten könnten mit diesen Kreisen in Verbindung gebracht werden.

Bislang keine Anzeichen für Zusammenhang

Acht Menschen wurden laut Kjeldgaard in der Nacht festgenommen. Es gebe derzeit noch keine Anzeichen dafür, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten bestehe. Aarhus liegt rund 160 Kilometer nördlich von der deutsch-dänischen Grenze entfernt.