Zwei Mädchen in den USA erschossen: Polizei vermutet Bandenverbrechen

Unabhängigkeitstag: Trump liefert patriotische Show zum Auftakt

Es ist ein anderer Unabhängigkeitstag in den USA als all die Jahre zuvor: Das Land ist schwer getroffen von der Corona-Pandemie, zudem prägt die Rassismus-Debatte derzeit das Land. US-Präsident Trump aber will feiern - und tut dies mit einer patriotischen Show vor dem monumentalen Nationaldenkmal von Mount Rushmore.