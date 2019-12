Anzeige

Anzeige

Hückelhoven. In Hückelhoven bei Mönchengladbach sind zwei Leichen in einem Wohnhaus gefunden worden. Weitere Details zu dem Fund vom Dienstag wollte die Polizei am Abend mit Verweis auf die Staatsanwaltschaft nicht bekanntgeben.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Bestatter holten am Abend bereits eine der beiden Leichen mit einem Transporter ab.

RND/dpa