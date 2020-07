Zwei Lastwagen krachen in Bus – 32 Verletzte nach Unfall in Polen

Unfallforscher: Risiko für tödliche Verkehrsunfälle im Lockdown höher

Obwohl während des Corona-Lockdowns in Deutschland weniger auf den Straßen los war, ist das Risiko tödlicher Unfälle in dieser Zeit gestiegen. So lag im April das "relative Getötetenrisiko" um fast die Hälfte höher als in den Vergleichsmonaten der Vorjahre.