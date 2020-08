Zwei gerettete Meeresschildkröten in die Freiheit entlassen

Anzeige

Islamorada. Zwei Meeresschildkröten sind nach ihrer Rettung aus teils misslichen Lagen von der US-Küstenwache wieder in die Freiheit entlassen worden. Vor den Florida Keys - einer Inselkette vor dem Südstaat - habe man sie ausgesetzt, sagte Michael Lees, ein Offizier der Küstenwache. Es komme selten vor, dass Meeresschildkröten erst gerettet und dann freigelassen werden könnten.

Im Juni war zunächst "Emma" gesichtet worden, eine 68 Kilogramm schwere Unechte Karettschildkröte, die vor der Gemeinde Islamorada im Atlantischen Ozean trieb. Sie wurde in ein Schildkrötenkrankenhaus in Florida Keys gebracht, wo unter anderem überschüssige Luft aus ihrer Körperhöhle gepumpt und ihr im Rahmen einer Kur gezielt Flüssigkeit und Vitamine eingeflößt wurden.

Flosse mit amputiert werden

"Bubbles", eine 100 Kilogramm schwere Grüne Meeresschildkröte, hatte sich in einer zurückgelassenen Fischreuse verheddert - einer Vorrichtung zum Fang von Wassertieren, als Bootsfahrer sie Mitte Juni entdeckten. Offiziere der Küstenwache halfen dem Personal der Schildkrötenklinik bei der Rettung. Doch hatte sich "Bubbles" so schlimm in der Falle verfangen, dass ihre Hinterflosse sich nicht mehr erhalten ließ - eine Amputation wurde nötig. Behandelt wurde "Bubbles" auch wegen einer Lungenentzündung und anderen Leiden.

Die Freiheit für "Emma" und "Bubbles" nahm Offizier Lees mit einem Gefühl der Genugtuung auf. Es sei ein seltenes Vergnügen und erfüllend, das Endergebnis einer Schildkrötenrettung zu erleben, sagte er. Seit 1986 rettet und behandelt das "Turtle Hospital" in Florida Keys Meeresschildkröten, um sie dann in die freie Wildbahn zu entlassen.