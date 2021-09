Zwei Frauen tot: 28-Jähriger in Wien unter Mordverdacht

Anzeige

Wien. Ein 28-Jähriger soll in einer Wohnung in Wien zwei Frauen getötet haben. Der stark alkoholisierte Verdächtige hat laut Polizei gestanden, die 35 und 37 Jahre alten Frauen umgebracht zu haben. Der Tat am Montag war den Angaben zufolge ein Streit vorausgegangen.

Bei den Opfern soll es sich um die Ex-Frau und die neue Freundin des Tatverdächtigen handeln. Die näheren Umstände des Geschehens waren zunächst noch unklar.