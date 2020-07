Zwei Flugzeuge stoßen im Münsterland zusammen - beide Piloten tot

Anzeige

In Dülmen (Kreis Coesfeld) im Münsterland ist es Samstagmittag zu einem schlimmen Unfall gekommen. In der Nähe des Silbersees stießen zwei Flugzeuge in der Luft zusammen. Beide Piloten kamen bei dem Unglück ums Leben.

Das berichtet der “WDR”. Wie es zu dem Unfall der beiden Segelflieger kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Laut “Bild” wurde die Polizei im Kreis Recklinghausen gegen 13.45 Uhr alarmiert.