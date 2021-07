Zwei Festnahmen wegen Einbruch im Katastrophengebiet

Anzeige

Anzeige

Koblenz. Im Unwetterkatastrophengebiet im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz sind am Donnerstag zwei Menschen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls festgenommen worden. Die Beschuldigten seien dem Haftrichter vorgeführt worden, aber kein Haftbefehl erlassen worden, weil ein dringender Tatverdacht fehlte, teilte die Staatsanwaltschaft in Koblenz am Freitag mit. Die Ermittlungen dauerten an.

Zahl der Einbrücke noch nicht bekannt

Darüber hinaus hätten einige die Lage für Diebstähle ausgenutzt, hieß es bei der Polizei. Zahlen dazu waren zunächst nicht bekannt.

In den vergangenen Tagen war es auch in anderen Hochwasser-Gebieten zu Plünderungsversuchen gekommen. In Stolberg und Eschweiler beispielsweise wurden fünf Menschen nach Diebstählen festgenommen.