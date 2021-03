Zwei Delfine am Markusplatz in Venedig gesichtet

Anzeige

Venedig. Zwei Delfine haben der italienischen Lagunenstadt Venedig einen unerwarteten Besuch abgestattet. Die Tiere schwammen am Montag unter anderem am berühmten Markusplatz vorbei in Richtung des Canal Grande, wie mehrere Medien berichteten. Den Tieren schien es nicht schlecht zu gehen, wie die Nachrichtenagentur Adnkronos schrieb. Sie seien von mehreren Menschen gemeldet worden, die zu dieser Zeit auf dem Wasser unterwegs waren.

Delfine sind in Venedig keine Seltenheit, jedoch ist es eher unüblich, dass sie an den meist vielbefahrenen Wasserstraßen auftauchen. Wegen der Corona-Pandemie ist das Verkehrsaufkommen in der sonst von Touristenscharen besuchten Stadt merklich gesunken. Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge wurden viele Fischarten in den venezianischen Gewässern gesichtet, die dort sonst nicht vorkommen.