Zwei Banküberfälle in Berlin - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nachdem am Dienstagvormittag in Berlin zwei Bankfilialen überfallen worden waren, konnte die Polizei am Mittwochmorgen einen Tatverdächtigen festnehmen. Wie die Polizei Berlin am Morgen via Twitter mitteilte, konnte der Gesuchte nach zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung identifiziert und vom SEK in seiner Wohnung im Stadtteil Schöneberg festgenommen werden.

Die Wohnung des Festgenommenen wurde durchsucht. Ob in diesem Zusammenhang auch die Beute aus den Banküberfällen gefunden werden konnte, ist noch nicht bekannt.