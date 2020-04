Zusammenprall mit Bahn: Frau liegt sieben Stunden mit offenem Bruch neben Gleisen

Anzeige

Die Frau durchlebte einen Alptraum, hatte offenbar aber auch einen Schutzengel: Eine 32-Jährige überlebte in Güsten, einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, zunächst einen Zusammenprall mit einem Zug und verbrachte dann sieben Stunden lang alleine mit einem offenen Bruch an den Gleisen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag. Die Frau wurde offenbar von einem Zug des Betreibers Abellio Mitteldeutschland erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der Wagenfahrer vermutete allerdings, die Bahn sei mit einem Reh kollidiert und informierte um 0.20 Uhr die Leitstelle der Bahn.

“Menschliche Gewebereste”

Erst sieben Stunden später, in den frühen Morgenstunden, entdeckte ein anderer Lokführer die schwer verletzte Frau. Laut Polizei saß sie benommen und mit einem offenen Oberschenkelbruch neben den Gleisen. Sie selbst vermutete, gestürzt zu sein. Doch an der besagten Bahn wurden später laut Polizei “menschliche Gewebereste” gefunden.

“Die Vermutung liegt nahe, dass es die der 32-jährigen Deutschen sind,” so die Polizei. Die Schwerverletzte wurde zunächst von einem Notarzt versorgt und dann in ein Krankenhaus geflogen.

RND/am